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18 تشرين الأول 2022 - 11:36
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بري في الجلسة التشريعية: لجنة المال عملت اكثر من طاقتها وصرفت وقتا وجهدا على رفع السرية المصرفية. ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ولكن الحق يقال إنه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الاصلاحات التي تتاسب لبنان

بري في الجلسة التشريعية: لجنة المال عملت اكثر من طاقتها وصرفت وقتا وجهدا على رفع السرية المصرفية. ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ولكن الحق يقال إنه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الاصلاحات التي تتاسب لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لجنة,التشريعية,الجلسة,
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بري في الجلسة التشريعية: لجنة المال عملت اكثر من طاقتها وصرفت وقتا وجهدا على رفع السرية المصرفية. ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ولكن الحق يقال إنه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الاصلاحات التي تتاسب لبنان
Lebanon News
 
 
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