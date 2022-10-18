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18 تشرين الأول 2022 - 14:27
18/10/2022 14:27:01
الدوي الذي سمع في الضاحية الجنوبية ناتج عن إنفجار قارورة غاز في أحد المنازل في منطقة المريجة نزلة التوفي
الدوي الذي سمع في الضاحية الجنوبية ناتج عن إنفجار قارورة غاز في أحد المنازل في منطقة المريجة نزلة التوفي
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LBCI News Lebanon
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