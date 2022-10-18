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18 تشرين الأول 2022 - 14:45
18/10/2022 14:45:58
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": نتمسك بالطائف وهو ليس سبب الأزمة بل الأداء السياسي والشغور الرئاسي هو نزاع سياسي وليس دستوري
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": نتمسك بالطائف وهو ليس سبب الأزمة بل الأداء السياسي والشغور الرئاسي هو نزاع سياسي وليس دستوري
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LBCI News Lebanon
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