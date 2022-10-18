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18 تشرين الأول 2022 - 14:45
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": نتمسك بالطائف وهو ليس سبب الأزمة بل الأداء السياسي والشغور الرئاسي هو نزاع سياسي وليس دستوري

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": نتمسك بالطائف وهو ليس سبب الأزمة بل الأداء السياسي والشغور الرئاسي هو نزاع سياسي وليس دستوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نتمسك بالطائف وهو ليس سبب الأزمة بل الأداء السياسي والشغور الرئاسي هو نزاع سياسي وليس دستوري
Lebanon News
 
 
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