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18 تشرين الأول 2022 - 14:48
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أبو فاعور حول كلام باسيل عن تطوير النظام السياسي لـ"حوار المرحلة": قد نتفق على الشعارات لا أكثر

أبو فاعور حول كلام باسيل عن تطوير النظام السياسي لـ"حوار المرحلة": قد نتفق على الشعارات لا أكثر Lebanon, news ,lbci ,أخبار باسيل,كلام,فاعور,
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أبو فاعور حول كلام باسيل عن تطوير النظام السياسي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: قد نتفق على الشعارات لا أكثر
Lebanon News
 
 
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