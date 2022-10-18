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18 تشرين الأول 2022 - 14:54
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن أي شخص عاقل قد ينتخب من جديد رئيس مرتبط بالتيار فقد رأينا ما قام به "الرئيس القوي"

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن أي شخص عاقل قد ينتخب من جديد رئيس مرتبط بالتيار فقد رأينا ما قام به "الرئيس القوي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا أعتقد أن أي شخص عاقل قد ينتخب من جديد رئيس مرتبط بالتيار فقد رأينا ما قام به &quot;الرئيس القوي&quot;
Lebanon News
 
 
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