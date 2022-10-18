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18 تشرين الأول 2022 - 14:54
18/10/2022 14:54:40
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن أي شخص عاقل قد ينتخب من جديد رئيس مرتبط بالتيار فقد رأينا ما قام به "الرئيس القوي"
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لا أعتقد أن أي شخص عاقل قد ينتخب من جديد رئيس مرتبط بالتيار فقد رأينا ما قام به "الرئيس القوي"
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LBCI News Lebanon
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