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18 تشرين الأول 2022 - 15:03
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": المنطق السياسي يقول إنه يجب التفاهم على رئيس قادر على أن يخاطب الجميع ولهذا طرحنا اسم ميشال معوض

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": المنطق السياسي يقول إنه يجب التفاهم على رئيس قادر على أن يخاطب الجميع ولهذا طرحنا اسم ميشال معوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المنطق السياسي يقول إنه يجب التفاهم على رئيس قادر على أن يخاطب الجميع ولهذا طرحنا اسم ميشال معوض
Lebanon News
 
 
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