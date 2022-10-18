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18 تشرين الأول 2022 - 15:03
18/10/2022 15:03:23
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": المنطق السياسي يقول إنه يجب التفاهم على رئيس قادر على أن يخاطب الجميع ولهذا طرحنا اسم ميشال معوض
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": المنطق السياسي يقول إنه يجب التفاهم على رئيس قادر على أن يخاطب الجميع ولهذا طرحنا اسم ميشال معوض
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LBCI News Lebanon
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