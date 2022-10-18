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18 تشرين الأول 2022 - 15:11
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": لم نطرح اسم صلاح حنين وميشال معوض هو مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية ونحن نقوم بالاتصالات لتأمين الأصوات اللازمة لوصوله لسدة الرئاسة

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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لم نطرح اسم صلاح حنين وميشال معوض هو مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية ونحن نقوم بالاتصالات لتأمين الأصوات اللازمة لوصوله لسدة الرئاسة
Lebanon News
 
 
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