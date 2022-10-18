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18 تشرين الأول 2022 - 15:23
18/10/2022 15:23:44
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اسم قائد الجيش مطروح بقوة ولا أعلم إلى أين قد تذهب الأمور ولستُ مخولا لإعطاء رأيي فيه
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اسم قائد الجيش مطروح بقوة ولا أعلم إلى أين قد تذهب الأمور ولستُ مخولا لإعطاء رأيي فيه
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LBCI News Lebanon
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