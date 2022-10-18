آخر الأخبار
18 تشرين الأول 2022 - 15:23
Back

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اسم قائد الجيش مطروح بقوة ولا أعلم إلى أين قد تذهب الأمور ولستُ مخولا لإعطاء رأيي فيه

أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": اسم قائد الجيش مطروح بقوة ولا أعلم إلى أين قد تذهب الأمور ولستُ مخولا لإعطاء رأيي فيه Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,فاعور,
episodes
أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: اسم قائد الجيش مطروح بقوة ولا أعلم إلى أين قد تذهب الأمور ولستُ مخولا لإعطاء رأيي فيه
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً