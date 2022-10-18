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18 تشرين الأول 2022 - 15:33
18/10/2022 15:33:50
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": التيار وعون لم ينفذا أياً من الوعود خلال هذه السنوات الـ6 والتهديد بالفوضى مجرد تهويل من أجل بقاء عون في القصر وهناك مستقبل بلد بين أيدينا فلنشكل حكومة وننتخب رئيساً سريعاً
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": التيار وعون لم ينفذا أياً من الوعود خلال هذه السنوات الـ6 والتهديد بالفوضى مجرد تهويل من أجل بقاء عون في القصر وهناك مستقبل بلد بين أيدينا فلنشكل حكومة وننتخب رئيساً سريعاً
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