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18 تشرين الأول 2022 - 15:35
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أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف الحزب المتمثل بنعيم قاسم بأنه خلف الدولة يُبنى عليه فهذا ما نريده وممكن الاستفادة من سلاح الحزب فقط ما إذا أصبح بحوزة الدولة اللبنانية

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أبو فاعور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: موقف الحزب المتمثل بنعيم قاسم بأنه خلف الدولة يُبنى عليه فهذا ما نريده وممكن الاستفادة من سلاح الحزب فقط ما إذا أصبح بحوزة الدولة اللبنانية
Lebanon News
 
 
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