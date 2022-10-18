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18 تشرين الأول 2022 - 15:35
18/10/2022 15:35:32
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف الحزب المتمثل بنعيم قاسم بأنه خلف الدولة يُبنى عليه فهذا ما نريده وممكن الاستفادة من سلاح الحزب فقط ما إذا أصبح بحوزة الدولة اللبنانية
أبو فاعور لـ"حوار المرحلة": موقف الحزب المتمثل بنعيم قاسم بأنه خلف الدولة يُبنى عليه فهذا ما نريده وممكن الاستفادة من سلاح الحزب فقط ما إذا أصبح بحوزة الدولة اللبنانية
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