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18 تشرين الأول 2022 - 23:44
18/10/2022 23:44:20
بايدن يأمر بضخّ 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأميركية
بايدن يأمر بضخّ 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأميركية
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LBCI News Lebanon
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