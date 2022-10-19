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19 تشرين الأول 2022 - 03:19
19/10/2022 03:19:45
التحكم المروري: جريح نتيجة انحراف مسار سيارة واصطدامها جانب طريق عام دير القمر
التحكم المروري: جريح نتيجة انحراف مسار سيارة واصطدامها جانب طريق عام دير القمر
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LBCI News Lebanon
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