آخر الأخبار
19 تشرين الأول 2022 - 09:18
Back

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الموت حتى الكرنتينا بسببب اعمال تزفيت

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الموت حتى الكرنتينا بسببب اعمال تزفيت Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الموت حتى الكرنتينا بسببب اعمال تزفيت
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً