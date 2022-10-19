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19 تشرين الأول 2022 - 09:18
19/10/2022 09:18:04
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الموت حتى الكرنتينا بسببب اعمال تزفيت
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الموت حتى الكرنتينا بسببب اعمال تزفيت
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LBCI News Lebanon
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