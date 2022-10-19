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19 تشرين الأول 2022 - 10:00
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التيار الوطني الحر بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية

التيار الوطني الحر بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائه,الحر,الوطني,التيار,
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التيار الوطني الحر بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية
Lebanon News
 
 
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