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19 تشرين الأول 2022 - 10:00
19/10/2022 10:00:23
التيار الوطني الحر بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية
التيار الوطني الحر بعد لقائه نعمة افرام: مستعدون للتشاور ونأمل ان ننطلق الى مرحلة اكثر جدية في ما خص الاسماء المطروحة لانتخابات رئاسة الجمهورية والتوافق هو السمة الاساسية
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LBCI News Lebanon
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