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19 تشرين الأول 2022 - 10:06
19/10/2022 10:06:02
افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج
افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج
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LBCI News Lebanon
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