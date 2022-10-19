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19 تشرين الأول 2022 - 10:06
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افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج

افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوطني,التيار,لقائه,افرام,
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افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج
Lebanon News
 
 
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