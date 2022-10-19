افرام بعد لقائه التيار الوطني الحر: من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج