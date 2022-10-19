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19 تشرين الأول 2022 - 11:37
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باسيل لـ"الجزيرة": نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وسنشارك في جلسة الغد وسنصوت بورقة بيضاء

باسيل لـ"الجزيرة": نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وسنشارك في جلسة الغد وسنصوت بورقة بيضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الجزيرة,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;الجزيرة&quot;: نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وسنشارك في جلسة الغد وسنصوت بورقة بيضاء
Lebanon News
 
 
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