آخر الأخبار
19 تشرين الأول 2022 - 11:37
19/10/2022 11:37:30
باسيل لـ"الجزيرة": نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وسنشارك في جلسة الغد وسنصوت بورقة بيضاء
باسيل لـ"الجزيرة": نرفض تعديل الدستور بهدف انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية وسنشارك في جلسة الغد وسنصوت بورقة بيضاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الجزيرة,quot,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً