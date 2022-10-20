رامي فنج للـ LBCI: التواصل ايجابي بين مجموعات تكتل الاعتدال ونواب صيدا والتغييريين والمستقلين وهناك تقدم بالعمل بين بعضنا والتباينات لا تؤدي الى خلاف جذري