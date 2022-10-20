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20 تشرين الأول 2022 - 01:06
20/10/2022 01:06:56
رامي فنج للـ LBCI: التواصل ايجابي بين مجموعات تكتل الاعتدال ونواب صيدا والتغييريين والمستقلين وهناك تقدم بالعمل بين بعضنا والتباينات لا تؤدي الى خلاف جذري
رامي فنج للـ LBCI: التواصل ايجابي بين مجموعات تكتل الاعتدال ونواب صيدا والتغييريين والمستقلين وهناك تقدم بالعمل بين بعضنا والتباينات لا تؤدي الى خلاف جذري
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