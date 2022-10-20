الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس