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20 تشرين الأول 2022 - 01:21
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الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس

الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار لاعتماد,LBCI,حنكش,الياس,
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الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس
Lebanon News
 
 
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