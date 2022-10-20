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20 تشرين الأول 2022 - 01:21
20/10/2022 01:21:04
الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس
الياس حنكش للـ LBCI: لاعتماد الدستور والتزام النواب من دون اي اشارة من أحد وليتعالوا قليلا عن المكاتب والتحجج بحقوق الطائفة غير مبرر ولنذهب لانتخاب الرئيس
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LBCI News Lebanon
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