آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 01:32
Back

قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكمتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع

قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكمتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع Lebanon, news ,lbci ,أخبار التوافق,LBCI,هاشم,قاسم,
episodes
قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكمتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً