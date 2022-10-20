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20 تشرين الأول 2022 - 01:32
20/10/2022 01:32:24
قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكمتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
قاسم هاشم للـ LBCI: التوافق يجب ان يكون بين الكمتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس وبالتالي يعني شبه الاجماع لا الاجماع
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LBCI News Lebanon
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