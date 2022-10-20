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20 تشرين الأول 2022 - 01:35
20/10/2022 01:35:27
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
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