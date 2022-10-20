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20 تشرين الأول 2022 - 01:53
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سيمون ابي رميا للـLBCI: نريد ان نخلق صدمة ايجابية باسم الرئيس الذي عليه ان يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للانقاذ لا ان يكون قادرا فقط على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع

سيمون ابي رميا للـLBCI: نريد ان نخلق صدمة ايجابية باسم الرئيس الذي عليه ان يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للانقاذ لا ان يكون قادرا فقط على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار نريد,للـLBCI,رميا,سيمون,
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سيمون ابي رميا للـLBCI: نريد ان نخلق صدمة ايجابية باسم الرئيس الذي عليه ان يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للانقاذ لا ان يكون قادرا فقط على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع
Lebanon News
 
 
 
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