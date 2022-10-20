سيمون ابي رميا للـLBCI: نريد ان نخلق صدمة ايجابية باسم الرئيس الذي عليه ان يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للانقاذ لا ان يكون قادرا فقط على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع