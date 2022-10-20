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20 تشرين الأول 2022 - 02:16
20/10/2022 02:16:00
حسين الحاج حسن للـLBCI: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية
حسين الحاج حسن للـLBCI: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية
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