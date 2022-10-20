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20 تشرين الأول 2022 - 02:16
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حسين الحاج حسن للـLBCI: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية

حسين الحاج حسن للـLBCI: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الحاج,حسين,
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حسين الحاج حسن للـLBCI: نحن بتشاور دائم ومكثف مع الحلفاء بكل الأمور ونتمنى ان يتوسع الحوار للوصول الى نتيجة بما خص انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
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