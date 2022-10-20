آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 02:18
Back

حسين الحاج حسن للـLBCI: لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ

حسين الحاج حسن للـLBCI: لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الحاج,حسين,
episodes
حسين الحاج حسن للـLBCI: لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً