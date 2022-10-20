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20 تشرين الأول 2022 - 02:18
20/10/2022 02:18:01
حسين الحاج حسن للـLBCI: لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ
حسين الحاج حسن للـLBCI: لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ
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LBCI News Lebanon
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