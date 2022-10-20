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20 تشرين الأول 2022 - 02:20
20/10/2022 02:20:16
حسين الحاج حسن للـLBCI: موقف المقاومة في موضوع المسيرات والعدو الصهيوني وكاريش ساهم الى جانب الموقف الرسمي بالوصول الى الترسيم ولا نريد رئيسا يواجه الفريق الاخر كما يريد البعض
حسين الحاج حسن للـLBCI: موقف المقاومة في موضوع المسيرات والعدو الصهيوني وكاريش ساهم الى جانب الموقف الرسمي بالوصول الى الترسيم ولا نريد رئيسا يواجه الفريق الاخر كما يريد البعض
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