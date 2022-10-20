حسين الحاج حسن للـLBCI: موقف المقاومة في موضوع المسيرات والعدو الصهيوني وكاريش ساهم الى جانب الموقف الرسمي بالوصول الى الترسيم ولا نريد رئيسا يواجه الفريق الاخر كما يريد البعض