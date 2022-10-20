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20 تشرين الأول 2022 - 02:31
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حسين الحاج حسن للـLBCI: نتمنى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم كما نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأن يستجيب الفرقاء لمبادرتنا

حسين الحاج حسن للـLBCI: نتمنى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم كما نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأن يستجيب الفرقاء لمبادرتنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتمنى,للـLBCI,الحاج,حسين,
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حسين الحاج حسن للـLBCI: نتمنى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم كما نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأن يستجيب الفرقاء لمبادرتنا
Lebanon News
 
 
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