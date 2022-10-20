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20 تشرين الأول 2022 - 02:40
20/10/2022 02:40:36
رازي الحاج للـLBCI: علينا احترام الدستور والبعض يضع كل جهوده لتأليف حكومة وتمديد الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات العريضة تاريخيًا أدت إلى إلإنهيار الحاصل اليوم
رازي الحاج للـLBCI: علينا احترام الدستور والبعض يضع كل جهوده لتأليف حكومة وتمديد الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات العريضة تاريخيًا أدت إلى إلإنهيار الحاصل اليوم
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