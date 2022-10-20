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20 تشرين الأول 2022 - 02:40
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رازي الحاج للـLBCI: علينا احترام الدستور والبعض يضع كل جهوده لتأليف حكومة وتمديد الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات العريضة تاريخيًا أدت إلى إلإنهيار الحاصل اليوم

رازي الحاج للـLBCI: علينا احترام الدستور والبعض يضع كل جهوده لتأليف حكومة وتمديد الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات العريضة تاريخيًا أدت إلى إلإنهيار الحاصل اليوم Lebanon, news ,lbci ,أخبار احترام,علينا,للـLBCI,الحاج,رازي,
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رازي الحاج للـLBCI: علينا احترام الدستور والبعض يضع كل جهوده لتأليف حكومة وتمديد الفراغ بدل انتخاب الرئيس والتوافقات العريضة تاريخيًا أدت إلى إلإنهيار الحاصل اليوم
Lebanon News
 
 
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