غسان سكاف للـLBCI: الازمة اللبنانية سياسية أولا لذلك يجب انتخاب الرئيس ونعمل على تأمين التوافق على سلة من الاسماء يتفق عليها المعارضون للذهاب بها الى الضفة الاخرى وتأمين النصاب والانتخاب