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20 تشرين الأول 2022 - 02:57
20/10/2022 02:57:21
غسان سكاف للـLBCI: الازمة اللبنانية سياسية أولا لذلك يجب انتخاب الرئيس ونعمل على تأمين التوافق على سلة من الاسماء يتفق عليها المعارضون للذهاب بها الى الضفة الاخرى وتأمين النصاب والانتخاب
غسان سكاف للـLBCI: الازمة اللبنانية سياسية أولا لذلك يجب انتخاب الرئيس ونعمل على تأمين التوافق على سلة من الاسماء يتفق عليها المعارضون للذهاب بها الى الضفة الاخرى وتأمين النصاب والانتخاب
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LBCI News Lebanon
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