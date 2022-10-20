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20 تشرين الأول 2022 - 02:57
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غسان سكاف للـLBCI: الازمة اللبنانية سياسية أولا لذلك يجب انتخاب الرئيس ونعمل على تأمين التوافق على سلة من الاسماء يتفق عليها المعارضون للذهاب بها الى الضفة الاخرى وتأمين النصاب والانتخاب

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غسان سكاف للـLBCI: الازمة اللبنانية سياسية أولا لذلك يجب انتخاب الرئيس ونعمل على تأمين التوافق على سلة من الاسماء يتفق عليها المعارضون للذهاب بها الى الضفة الاخرى وتأمين النصاب والانتخاب
Lebanon News
 
 
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