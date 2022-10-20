غسان سكاف للـLBCI: التركيز اليوم على تأليف حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات في حين الهدف انتخاب رئيس الجمهورية والسعي الحثيث لتأليف حكومة اليوم يزيد من فرص الفراغ الرئاسي وأشك التمكن من تأليف حكومة