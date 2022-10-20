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20 تشرين الأول 2022 - 03:01
20/10/2022 03:01:19
غسان سكاف للـLBCI: التركيز اليوم على تأليف حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات في حين الهدف انتخاب رئيس الجمهورية والسعي الحثيث لتأليف حكومة اليوم يزيد من فرص الفراغ الرئاسي وأشك التمكن من تأليف حكومة
غسان سكاف للـLBCI: التركيز اليوم على تأليف حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات في حين الهدف انتخاب رئيس الجمهورية والسعي الحثيث لتأليف حكومة اليوم يزيد من فرص الفراغ الرئاسي وأشك التمكن من تأليف حكومة
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