بدء وصول النواب تباعا الى جلسة مجلس النواب وهناك اخبار مفادها بأن ناصيف حتي طلب عدم تسميته من قبل التغييريين لعدم حرق اسمه وقد يتم كتابة كلمة على اوراق التصويت