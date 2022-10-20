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20 تشرين الأول 2022 - 03:06
20/10/2022 03:06:53
بدء وصول النواب تباعا الى جلسة مجلس النواب وهناك اخبار مفادها بأن ناصيف حتي طلب عدم تسميته من قبل التغييريين لعدم حرق اسمه وقد يتم كتابة كلمة على اوراق التصويت
بدء وصول النواب تباعا الى جلسة مجلس النواب وهناك اخبار مفادها بأن ناصيف حتي طلب عدم تسميته من قبل التغييريين لعدم حرق اسمه وقد يتم كتابة كلمة على اوراق التصويت
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