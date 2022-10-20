آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 03:24
Back

رياشي للـLBCI: الثنائي لن يعطل الجلسة والتيار قال سيحضر ومعوض سيحصل على 44 صوتا بالدورة الاولى و 65 بالدورة الثانية اذا ليدنا رئيساً للجمهورية بسهولة

رياشي للـLBCI: الثنائي لن يعطل الجلسة والتيار قال سيحضر ومعوض سيحصل على 44 صوتا بالدورة الاولى و 65 بالدورة الثانية اذا ليدنا رئيساً للجمهورية بسهولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعطل,الثنائي,للـLBCI,رياشي,
episodes
رياشي للـLBCI: الثنائي لن يعطل الجلسة والتيار قال سيحضر ومعوض سيحصل على 44 صوتا بالدورة الاولى و 65 بالدورة الثانية اذا ليدنا رئيساً للجمهورية بسهولة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً