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20 تشرين الأول 2022 - 03:30
20/10/2022 03:30:05
وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة
وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة
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