وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة