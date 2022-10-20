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20 تشرين الأول 2022 - 03:30
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وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة

وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة Lebanon, news ,lbci ,أخبار خلافات,للـLBCI,صادق,وضاح,
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وضاح صادق للـLBCI: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين ونحن ننسق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء ولكن هناك آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة
Lebanon News
 
 
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