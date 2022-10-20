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20 تشرين الأول 2022 - 03:31
20/10/2022 03:31:21
وضاح صادق للـLBCI: اليوم لن اسمي أحدا لان هذا يعني ان بقية الكتل لن تصوت له ولا اسمح الا بانتقادات الشعب لا السياسيين ونحن اول من اطلق مبادرة
وضاح صادق للـLBCI: اليوم لن اسمي أحدا لان هذا يعني ان بقية الكتل لن تصوت له ولا اسمح الا بانتقادات الشعب لا السياسيين ونحن اول من اطلق مبادرة
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LBCI News Lebanon
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