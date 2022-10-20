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20 تشرين الأول 2022 - 03:34
20/10/2022 03:34:31
حسن فضل الله للـLBCI: دستورنا واضح وهو منبثق من إتفاق الطائف ولا كتلة تملك الـ86 ولا الـ65 وبالتالي لا إمكانية للإجماع إنما للتوافق وحتى الآن لا توافق وستتكرر المشاهد وتتكاثر الجلسات
حسن فضل الله للـLBCI: دستورنا واضح وهو منبثق من إتفاق الطائف ولا كتلة تملك الـ86 ولا الـ65 وبالتالي لا إمكانية للإجماع إنما للتوافق وحتى الآن لا توافق وستتكرر المشاهد وتتكاثر الجلسات
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