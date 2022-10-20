حسن فضل الله للـLBCI: دستورنا واضح وهو منبثق من إتفاق الطائف ولا كتلة تملك الـ86 ولا الـ65 وبالتالي لا إمكانية للإجماع إنما للتوافق وحتى الآن لا توافق وستتكرر المشاهد وتتكاثر الجلسات