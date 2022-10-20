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20 تشرين الأول 2022 - 03:34
20/10/2022 03:34:12
حسن فضل الله للـLBCI: علينا التوافق على اسم يحظى بمقبولية بقية الكتل ونحن لسنا مع رئيس تحدي او استفزازي او بلا لون او "بلا ركاب" بل قادر على القيام بدوره للانقاذ الوطني
حسن فضل الله للـLBCI: علينا التوافق على اسم يحظى بمقبولية بقية الكتل ونحن لسنا مع رئيس تحدي او استفزازي او بلا لون او "بلا ركاب" بل قادر على القيام بدوره للانقاذ الوطني
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