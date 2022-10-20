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20 تشرين الأول 2022 - 03:38
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حسن فضل الله للـLBCI: لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًا

حسن فضل الله للـLBCI: لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,الله,
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حسن فضل الله للـLBCI: لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًا
Lebanon News
 
 
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