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20 تشرين الأول 2022 - 03:38
20/10/2022 03:38:10
حسن فضل الله للـLBCI: لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًا
حسن فضل الله للـLBCI: لا نريد رئيسًا خاضعًا لأي طلب خارجي وهناك تدخل من السفارات وندعو في مسألة إنتخاب رئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًا
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