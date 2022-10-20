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20 تشرين الأول 2022 - 03:53
20/10/2022 03:53:13
محمد سليمان للـLBCI: ملتزمون بالدستور ومن غير المقبول التعدي على الدستور وصلاحيات الحكومة ورئيس الجمهورية ونحن جاهزون للمواجهة
محمد سليمان للـLBCI: ملتزمون بالدستور ومن غير المقبول التعدي على الدستور وصلاحيات الحكومة ورئيس الجمهورية ونحن جاهزون للمواجهة
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LBCI News Lebanon
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