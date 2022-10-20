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20 تشرين الأول 2022 - 03:58
20/10/2022 03:58:20
قرع الجرس لبدء جلسة انتخاب الرئيس وتسجيل الاسماء لا يعني دخول النواب جميعهم الى القاعة
قرع الجرس لبدء جلسة انتخاب الرئيس وتسجيل الاسماء لا يعني دخول النواب جميعهم الى القاعة
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LBCI News Lebanon
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