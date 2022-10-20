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20 تشرين الأول 2022 - 04:51
20/10/2022 04:51:23
اسامة سعد: كتبت على ورقة التصويت "لا أحد" ووضعتها في الصندوق تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع
اسامة سعد: كتبت على ورقة التصويت "لا أحد" ووضعتها في الصندوق تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع
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LBCI News Lebanon
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