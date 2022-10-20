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20 تشرين الأول 2022 - 04:51
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اسامة سعد: كتبت على ورقة التصويت "لا أحد" ووضعتها في الصندوق تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع

اسامة سعد: كتبت على ورقة التصويت "لا أحد" ووضعتها في الصندوق تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع Lebanon, news ,lbci ,أخبار ورقة,كتبت,اسامة,
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اسامة سعد: كتبت على ورقة التصويت &quot;لا أحد&quot; ووضعتها في الصندوق تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع
Lebanon News
 
 
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