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20 تشرين الأول 2022 - 05:00
20/10/2022 05:00:11
ميشال معوض: انا مرشح من دون استحاء ومواقفي واضحة جدا واليوم هناك تقدم نوعي في الاصوات التي حصلت عليها واذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا
ميشال معوض: انا مرشح من دون استحاء ومواقفي واضحة جدا واليوم هناك تقدم نوعي في الاصوات التي حصلت عليها واذا كنا نريد حقيقة الوصول الى التغيير لا بد من ان نجمع المعارضة اولا
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LBCI News Lebanon
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