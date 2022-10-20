آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 05:06
20/10/2022 05:06:57
عدوان: في جلسة اليوم تبين ان هناك 56 نائبا مختلفون على مرشح ولا جرأة لديهم للدورة الثانية
عدوان: في جلسة اليوم تبين ان هناك 56 نائبا مختلفون على مرشح ولا جرأة لديهم للدورة الثانية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار تبين,جلسة,عدوان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً