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20 تشرين الأول 2022 - 03:21
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ابراهيم كنعان للـLBCI: نرفض المشاركة بعملية شكلية للإنتخاب وهي لم تنضج بعد وليست جدية ونحن بحاجة إلى توافق لانتخاب رئيس

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ابراهيم كنعان للـLBCI: نرفض المشاركة بعملية شكلية للإنتخاب وهي لم تنضج بعد وليست جدية ونحن بحاجة إلى توافق لانتخاب رئيس
Lebanon News
 
 
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