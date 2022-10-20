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20 تشرين الأول 2022 - 03:21
20/10/2022 03:21:00
ابراهيم كنعان للـLBCI: نرفض المشاركة بعملية شكلية للإنتخاب وهي لم تنضج بعد وليست جدية ونحن بحاجة إلى توافق لانتخاب رئيس
ابراهيم كنعان للـLBCI: نرفض المشاركة بعملية شكلية للإنتخاب وهي لم تنضج بعد وليست جدية ونحن بحاجة إلى توافق لانتخاب رئيس
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