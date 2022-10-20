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20 تشرين الأول 2022 - 06:49
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بو حبيب تسلم نسخة عن أوراق إعتماد السفير البابوي الجديد Paolo Borgio تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية

بو حبيب تسلم نسخة عن أوراق إعتماد السفير البابوي الجديد Paolo Borgio تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار نسخة,تسلم,حبيب,
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بو حبيب تسلم نسخة عن أوراق إعتماد السفير البابوي الجديد Paolo Borgio تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية
Lebanon News
 
 
 
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