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20 تشرين الأول 2022 - 06:49
20/10/2022 06:49:12
بو حبيب تسلم نسخة عن أوراق إعتماد السفير البابوي الجديد Paolo Borgio تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية
بو حبيب تسلم نسخة عن أوراق إعتماد السفير البابوي الجديد Paolo Borgio تمهيدًا لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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