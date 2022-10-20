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20 تشرين الأول 2022 - 07:09
20/10/2022 07:09:25
الرئيس عون تسلم أوراق إعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان هما: سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي
الرئيس عون تسلم أوراق إعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان هما: سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي
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LBCI News Lebanon
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