آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 07:09
Back

الرئيس عون تسلم أوراق إعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان هما: سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي

الرئيس عون تسلم أوراق إعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان هما: سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعتماد,أوراق,تسلم,الرئيس,
episodes
الرئيس عون تسلم أوراق إعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان هما: سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا Paolo Borgia وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً