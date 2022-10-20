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20 تشرين الأول 2022 - 08:23
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رئيس الوزراء السويدي يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده للحلف الأطلسي

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رئيس الوزراء السويدي يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده للحلف الأطلسي
Lebanon News
 
 
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