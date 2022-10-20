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20 تشرين الأول 2022 - 08:23
20/10/2022 08:23:56
رئيس الوزراء السويدي يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده للحلف الأطلسي
رئيس الوزراء السويدي يؤكد استعداده لزيارة تركيا لتسوية مسألة انضمام بلاده للحلف الأطلسي
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LBCI News Lebanon
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