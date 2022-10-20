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20 تشرين الأول 2022 - 10:11
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النائب فراس حمدان: الطعن المقدم من "الوفاء للمقاومة" ضدّي هو سياسيّ بامتياز فكان رد للطعن

النائب فراس حمدان: الطعن المقدم من "الوفاء للمقاومة" ضدّي هو سياسيّ بامتياز فكان رد للطعن Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقدم,الطعن,حمدان,فراس,النائب,
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النائب فراس حمدان: الطعن المقدم من &quot;الوفاء للمقاومة&quot; ضدّي هو سياسيّ بامتياز فكان رد للطعن
Lebanon News
 
 
 
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