آخر الأخبار
20 تشرين الأول 2022 - 10:11
20/10/2022 10:11:18
النائب فراس حمدان: الطعن المقدم من "الوفاء للمقاومة" ضدّي هو سياسيّ بامتياز فكان رد للطعن
النائب فراس حمدان: الطعن المقدم من "الوفاء للمقاومة" ضدّي هو سياسيّ بامتياز فكان رد للطعن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المقدم,الطعن,حمدان,فراس,النائب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً