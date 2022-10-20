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20 تشرين الأول 2022 - 10:08
20/10/2022 10:08:22
النائب فراس حمدان تعليقا على رد المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضده: طالما هناك قضاة شجعان هذا يعني أنه ما زال هناك قضاء في البلد ولا خوف على لبنان
النائب فراس حمدان تعليقا على رد المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضده: طالما هناك قضاة شجعان هذا يعني أنه ما زال هناك قضاء في البلد ولا خوف على لبنان
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LBCI News Lebanon
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