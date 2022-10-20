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20 تشرين الأول 2022 - 10:08
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النائب فراس حمدان تعليقا على رد المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضده: طالما هناك قضاة شجعان هذا يعني أنه ما زال هناك قضاء في البلد ولا خوف على لبنان

النائب فراس حمدان تعليقا على رد المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضده: طالما هناك قضاة شجعان هذا يعني أنه ما زال هناك قضاء في البلد ولا خوف على لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعليقا,حمدان,فراس,النائب,
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النائب فراس حمدان تعليقا على رد المجلس الدستوري الطعن المقدّم ضده: طالما هناك قضاة شجعان هذا يعني أنه ما زال هناك قضاء في البلد ولا خوف على لبنان
Lebanon News
 
 
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