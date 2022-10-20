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20 تشرين الأول 2022 - 10:17
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بلال الحشيمي يعلّق عبر الـLBCI على رد المجلس الدستوري الطعن المقدم ضده: رد الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع

بلال الحشيمي يعلّق عبر الـLBCI على رد المجلس الدستوري الطعن المقدم ضده: رد الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الـLBCI,يعلّق,الحشيمي,بلال,
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بلال الحشيمي يعلّق عبر الـLBCI على رد المجلس الدستوري الطعن المقدم ضده: رد الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع
Lebanon News
 
 
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