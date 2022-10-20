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20 تشرين الأول 2022 - 10:17
20/10/2022 10:17:55
بلال الحشيمي يعلّق عبر الـLBCI على رد المجلس الدستوري الطعن المقدم ضده: رد الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع
بلال الحشيمي يعلّق عبر الـLBCI على رد المجلس الدستوري الطعن المقدم ضده: رد الطعن يدلّ على أن القضاء كان الفصل في هذا الموضوع وأنا أؤمن بهذا القضاء والقضاء أخذ مجراه وأعطى الجواب المنصف بحق الجميع
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