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21 تشرين الأول 2022 - 02:19
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التحكم المروري: جريحان نتيجة إصطدام مركبة بالحاجز الحديدي وانقلابها على أوتوستراد الضبية - المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة

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التحكم المروري: جريحان نتيجة إصطدام مركبة بالحاجز الحديدي وانقلابها على أوتوستراد الضبية - المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة
Lebanon News
 
 
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