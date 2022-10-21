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21 تشرين الأول 2022 - 02:19
21/10/2022 02:19:38
التحكم المروري: جريحان نتيجة إصطدام مركبة بالحاجز الحديدي وانقلابها على أوتوستراد الضبية - المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة
التحكم المروري: جريحان نتيجة إصطدام مركبة بالحاجز الحديدي وانقلابها على أوتوستراد الضبية - المسلك الغربي وحركة المرور ناشطة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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