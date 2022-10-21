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21 تشرين الأول 2022 - 02:29
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التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية

التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حمولة,سقوط,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية
Lebanon News
 
 
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