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21 تشرين الأول 2022 - 02:29
21/10/2022 02:29:32
التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية
التحكم المروري: سقوط حمولة من شاحنة على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه وسط بيروت وتتم المعالجة من قبل مفرزة بيروت الثانية
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LBCI News Lebanon
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