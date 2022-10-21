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21 تشرين الأول 2022 - 02:39
21/10/2022 02:39:32
السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم من خيرسون وسقوط أربعة قتلى
السلطات الموالية لروسيا تتهم كييف بقصف مدنيين يتم إجلاؤهم من خيرسون وسقوط أربعة قتلى
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LBCI News Lebanon
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